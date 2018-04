Fuga di gas | chi chiamare e cosa fare

RESCALDINA - PALAZZINA CROLLATA PER Fuga DI GAS / Ultime notizie video : il Sindaco ringrazia per la solidarietà : RESCALDINA, esplosione e crollo di una PALAZZINA, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. video Ultime notizie, uno scoppio ha fatto crollare un edificio in provincia di Milano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:12:00 GMT)

Milano : Rescaldina - esplosione causata da Fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un'esplosione nell'appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E' quanto confermano i carabinieri. L'appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i c

Milano - esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile Fuga di gas : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente per una fuga di gas. Almeno cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un’altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. L'articolo Milano, esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile fuga di gas proviene da Il ...

Intossicati da una Fuga di gas : famiglia sterminata mentre è in vacanza in Messico : Madre, padre e due figli di 11 e 7 anni sono morti mentre erano in vacanza a Tulum, in Messico. Dopo aver scoperto i loro corpi nell'appartamento di un complesso turistico, i risultati dell'autopsia hanno confermato che il decesso è stato dovuto ad asfissia per inalazione di gas tossici.Continua a leggere

Catania : esplosione per Fuga di gas - tre morti : Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha confermato il decesso di due vigili del fuoco nell’esplosione avvenuta intorno alle 18:30 in centro città. Una terza persona è stata trovata carbonizzata e altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Non si esclude la presenza di una quarta vittima tra i “civili”.Catania | esplosione per fuga di gasCatania - Un’esplosione, molto probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella ...

Esplosione per Fuga di gas : carbonizzati due vigili del fuoco : Un enorme boato [VIDEO] nel cuore della notte ha svegliato la città di Catania [VIDEO] . La potente deflagrazione ha avuto luogo quando la squadra dei #vigili del fuoco - chiamata ed intervenuta sul ...

