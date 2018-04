: Napoli, due fratelli in codice rosso all'ospedale: muore 16enne, la sorella è grave - TutteLeNotizie : Napoli, due fratelli in codice rosso all'ospedale: muore 16enne, la sorella è grave - zazoomblog : Napoli due fratelli in codice rosso all’ospedale: muore 16enne la sorella è grave - #Napoli #fratelli #codice… - RadioLondra_ : Napoli, due fratelli in codice rosso all'ospedale per sospetta meningite: muore 16enne -

Un ragazzo di 16 anni è morto al Cardarelli di Napoli dove è stata ricoverata anche la sorella di 19 anni, forse per una malattia infettiva. Ilera arrivato in ospedale in condizioni critiche: ricoverato in, era stato subito intubato, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili. Poco dopo anche la sorella è finita nello stesso ospedale con febbre alta. I sanitari sospettano una malattia infettiva.La 19enne è stata poi spostata all'ospedale Cotugno. Sul ragazzo sarà eseguita l'autopsia.(Di giovedì 5 aprile 2018)