FRANCO TERLIZZI | ISOLA DEI FAMOSI “Ho perso 30 chili | crollo fisico e mentale Mio

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti - parla FRANCO TERLIZZI : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

Isola dei Famosi 2018 - FRANCO TERLIZZI : "Mio figlio Michael concorrente al Grande Fratello" : Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 6 aprile pubblica una intervista esclusiva a Franco Terlizzi, nella quale il concorrente apena ritiratosi dall'Isola dei Famosi spiega i motivi di salute che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. «Ho avuto un crollo, fisico e mantale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», racconta l'ex pugile 56enne. «Forse ho voluto dimagrire ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di FRANCO TERLIZZI - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

