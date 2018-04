Francia | la polizia caccia una migrante incinta giù dal treno | Guarda il video

Francia - la polizia scaraventa giù dal treno la migrante incinta : Sta facendo il giro della Rete il video che ritrae alcuni poliziotti francesi scaraventare brutalmente giù da un treno una donna migrante incinta.I fatti risalgono a pochi giorni fa e sono andati in scena alla stazione di Menton Garavan, a pochissimi chilometri dalla frontiera italiana: la piccola stazione ferroviaria - la prima in Francia per chi proviene dall'Italia - dove da anni polizia e gendarmerie schierano i propri uomini per ...

BARDONECCHIA SCONTRO MIGRANTI ITALIA-Francia/ "Non siamo la toilette di Macron" "perquisizione polizia lecita" : BARDONECCHIA, irruzione polizia Francia nel centro MIGRANTI: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Francia - paura al confine con l’Italia : auto contro la polizia - il conducente è in fuga : Una Peugeot 207 nera ha cercato di investire un gruppo di soldati francesi Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, a pochi passi dal confine con l'Italia. Nessun ferito, ma il conducente è scappato via.Continua a leggere

Francia - sparatoria con polizia : poi un uomo prende clienti supermercato in ostaggio. L’assalitore : “Sono dell’Isis” : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, ai piedi dei Pirene francesi. Successivamente, un uomo si è barricato in un supermercato di Trebes, poco lontano dalla stessa città, tenendo in ostaggio la clientela. Si cercano conferme su un eventuale legame fra i due episodi. I media francesi riportano che l’attacco è stato già rivendicato da Isis citando fonti della procura. L’uomo ha ...

Francia - l'ex presidente Nicolas Sarkozy fermato dalla polizia per finanziamenti illeciti : l'ex presidente dela repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato fermato dalla polizia giudiziaria di Nanterre nell'ambito di un'indagine sul possibile finanziamento da parte della...

Francia : protesta contro sito di scorie nucleari - la polizia spara i lacrimogeni : A Bure, tra Parigi e Strasburgo, la manifestazione di circa 300 persone contro un deposito di stoccaggio di scorie nucleari, iniziata pacificamente, è degenerata, tanto che la polizia ha usato gas lacrimogeni durante gli scontri con un gruppo di dimostranti anti-nucleare. I manifestanti hanno lanciato fumogeni contro gli agenti che bloccavano l’accesso a un’area boschiva, dopo che un accampamento è stato smantellato dieci giorni ...