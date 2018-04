Fraccaro | ' Vitalizi | 76 milioni di tagli | poi tocca ai dipendenti'

Fraccaro : vitalizi - valgono 380 milioni : 2.28 Fraccaro , questore del M5S alla Camera, insiste: il taglio dei vitalizi "è una misura concreta perché sana un'ingiustizia sociale e si risparmierebbero ben 380 milioni a legislatura". "Daremo l'esempio, tutti i nostri eletti-aggiunge Fraccaro - non accetteranno oò doppio stipendio, io rinuncio a 3100 euro mensili". ma non basta:la scure si abbatterà anche sui dipendenti della Camera. "Intendiamo sottoporre alla più severa rassegna ogni ...

Deputati a "dieta" subito. Fraccaro : "Taglio a spese e vitalizi - rinuncio a oltre 3 mila euro al mese di indennità di funzione" : Riccardo Fraccaro promette che la dieta comincerà subito. In un'intervista al Sole 24 Ore l'esponente M5S, nuovo questore anziano della Camera, assicura che le spese dei Deputati caleranno ancora."Già dalla scorsa legislatura il M5S ha lavorato per ridurre le spese della Camera che ora, grazie soprattutto al nostro impegno, costa 270 milioni l'anno in meno. Il taglio degli affitti d'oro, dei rimborsi di viaggio o dell'assicurazione ...