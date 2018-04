Forze dell' ordine - La Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri scende in pista - VIDEO

Brescia - uccide due imprenditori : braccato dalle Forze dell'ordine - si spara /FOTO e VIDEO : Brescia, 4 aprile 2018 - Alla fine si è suicidato sparandosi un colpo di fucile Cosimo Balsamo , il pregiudicato di 67 anni che questa mattina aveva seminato il terrore in due cittadine del Bresciano ,...

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle Forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

Kashmir - uccisi otto militanti dalle Forze di sicurezza dell'India : otto militanti sono morti e tre soldati indiani sono rimasti feriti in due differenti scontri a fuoco avvenuti nello Stato di Jammu Kashmir sotto amministrazione dell'India. Lo riferisce l'agenzia di ...

Kashmir - uccisi otto militanti dalle Forze di sicurezza dell'India : otto militanti sono morti e tre soldati indiani sono rimasti feriti in due differenti scontri a fuoco avvenuti nello Stato di Jammu & Kashmir sotto amministrazione dell'India. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Il capo della polizia, S.P. Vaid, ha indicato che sette cadaveri di militanti, fra cui quelli di due comandanti, sono stati rinvenuti al termine di una sparatoria nel villaggio di Dragad del distretto di Shopian.

Forze armate siriane : tutte le città della Ghouta orientale sono state liberate - : Le truppe del governo siriano, con l'appoggio delle Forze alleate, hanno liberato dai terroristi tutti gli insediamenti nella Ghouta orientale nei sobborghi di Damasco, risulta secondo una copia della ...

Terrorismo : Islamici Venezia - collaboriamo con Forze dell'ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - "Come sempre prendiamo le distanze da questi 'personaggi', a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azio

Terrorismo : Islamici Venezia - collaboriamo con Forze dell’ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Come sempre prendiamo le distanze da questi ‘personaggi’, a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azioni. Agiscono di testa loro, e molto spesso si indottrinano direttamente attraverso Internet”. Così all’Adnkronos ...

Verona : allarme bomba in Piazza Bra - sindaco 'grazie alle Forze dell'ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) - Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno

Verona : allarme bomba in Piazza Bra - sindaco ‘grazie alle Forze dell’ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) – Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno alle 11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata su Piazza Cttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per ...

Forze dell'ordine : un terzo degli agenti è sparito : Sempre meno, sempre più vecchi. Che le Forze dell'ordine siano in difficoltà è noto da tempo, ma ci stiamo avvicinando a un punto oltre il quale garantire la sicurezza ai cittadini non sarà più ...

Forze dell'ordine sperimentano "taser" : 5.07 Carabinieri e polizia avranno a disposizione il taser, la pistola che grazie alle scariche elettriche blocca i muscoli della persona fermata in caso che questa resista all'arresto o in caso cerchi di aggredire agenti o persone. Il ministero dell'Interno ha deciso una sperimentazione da 1 a 3 mesi, a partire dalle questure di Brindisi, Caserta, Catania,Milano, Reggio Emilia e Padova. Il modello scelto è il Taser X2, che emette una scarica ...

“Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada. I centralini delle Forze dell’ordine e del 118 presi d’assalto : allarme totale. Poi si scopre cosa è successo “Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada : Due terrificanti esplosioni hanno sconvolto i cittadini della zona Nord della Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento i centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, ...

Serie A - il Crotone in campo con magistrati e Forze dell'ordine : Crotone - Il presidente del Crotone Gianni Vrenna stamattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della partita 'Calcio e solidarietà. Lo sport, i giovani e la legalità' che si disputerà sabato mattina alle ore 10.30 allo stadio Ezio Scida tra il Crotone e una rappresentativa composta da magistrati, forze dell'ordine e altre ...

Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - Forze dell’ordine sapevano” : Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla […] L'articolo Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” ...