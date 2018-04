Forza Italia pensa alla fase due Vincere anche Friuli e Molise

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Parlamento - tra incarichi e partecipazioni : centrodestra domina da sanità a editoria. Il recordman? Della Frera di Forza Italia : Non c’è solo il caso del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci che, come raccontato dal Fatto, si divide tra lo scranno parlamentare e il cda del gruppo di famiglia (la multinazionale farmaceutica Kedrion, con 600 milioni di fatturato, partecipata dal 2012 dalla Cassa depositi e prestiti). Se il disegno di legge “in materia di incompatibilità parlamentare”, presentato nel 2013 dai suoi stessi compagni di partito (primo firmatario Massimo ...

Giornata di consultazioni : oggi tocca a Pd - Lega - Forza Italia e M5s : Giornata importante per le consultazioni del Colle, per trovare una maggioranza di governo. oggi tocca al Pd "fare visita" al presidente Mattarella, poi sarà il turno di Forza Italia e in seguito alla ...

Acconto Tari - Forza Italia inoltra un esposto al Ministero e alle Autonomie locali : ... 4 aprile 2018 'Riteniamo inaccettabile e non più tollerabile questo modo di fare politica e di trattare i nostri cittadini, così abbiamo deciso di inoltrare una nota al Ministero dell'Economia e per ...

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere partito dei cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

Consultazioni - summit Forza Italia a Roma da Berlusconi alle 13 : Roma, 4 apr. , askanews, E' in programma alle 13 il pranzo di lavoro a palazzo Grazioli convocato da Silvio Berlusconi per un confronto in vista delle Consultazioni di Forza Italia al Quirinale domani ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

La Casellati blinda la coalizione : "Forza Italia e Lega non possono divorziare" : 'Starà ora alla politica dare un segnale forte agli Italiani, anche perchè un eventuale stallo rappresenterebbe una sconfitta per tutti - spiega - Siamo di fronte a uno scenario inedito dove non si ...

Forza Italia : Berlusconi e Tajani sentono "aria di governo" : Nel giorno che precede l'avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Forza Italia ad alzare la voce e a pretendere di essere direttamente coinvolta nella formazione del nuovo governo. Il leader Silvio Berlusconi è convinto che Matteo Salvini e la Lega non lo tradiranno e rispetteranno l'accordo preso prima delle elezioni e a intervenire nel dibattito c'è anche Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento ...

Via alle consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

Antonio Tajani contro Luigi Di Maio : "Antidemocratico - rispetti chi vota Forza Italia" : "Il M5S è sempre più di palazzo e sempre meno contatto con i cittadini. Di Maio fa giochi di palazzo. Dividerci è impossibile, i nostri parlamentari sono stati eletti dalla coalizione, è impossibile separare il centrodestra". Luigi Di Maio nel rifiutare il confronto con Forza Italia e Silvio Berlusconi usa "metodi antidemocratici" e "non mostra rispetto per i quasi 5 milioni di cittadini che li hanno ...

M5s - Di Maio : contratto per governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)