Forza Italia : no al ritorno al voto "E' sperpero di denaro pubblico" 'Salvini premier. Stop ai veti del M5S' : Intervista di AffarItaliani.it ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente di spicco di Forza Italia. "Bisogna fare un governo, certamente però non possiamo accettare conventio ad excludendum" Segui su affarItaliani.it

'No tu no'. I veti incrociati di Pd - Forza Italia e Lega - e l'ottimismo di Mattarella - : Questi ultimi, a suo dire, sarebbero i principi che ispirano la proposta politica dei Cinquestelle. Berlusconi si presenta come "stabilizzatore" e cita ripetutamente l'Europa, dove, con un governo ...

Consultazioni : oggi la seconda giornata<br>PD - Forza Italia - Lega e M5S da Mattarella : 10.35 - La deLegazione del Partito Democratico è entrata a piedi al Quirinale dopo essersi riunita questa mattina al Nazareno. Subito dopo l'incontro con Mattarella, Maurizio Martina ha dichiarato:Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una ...

Consultazioni - Forza Italia da Mattarella. Martina : “No ipotesi di governo che ci riguardano” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia crollano nei sondaggi : Secondo l'istituto Demopolis, se si tornasse a votare oggi M5S otterrebbe il 35% dei consensi e la Lega il 20%, mentre Pd e Forza Italia risultano ulteriormente indebolite e in calo rispetto al mese scorso.Continua a leggere

Forza Italia pensa alla fase due "Vincere anche Friuli e Molise" : Silvio Berlusconi sfida Luigi Di Maio e a suoi veti risponde con un no ad ogni accordo con il M5s, annunciando che guiderà la delegazione di Forza Italia, con i capigruppo alle Camere Annamaria ...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e Cinquestelle. Con lo spettro del voto anticipato : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Parlamento - tra incarichi e partecipazioni : centrodestra domina da sanità a editoria. Il recordman? Della Frera di Forza Italia : Non c’è solo il caso del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci che, come raccontato dal Fatto, si divide tra lo scranno parlamentare e il cda del gruppo di famiglia (la multinazionale farmaceutica Kedrion, con 600 milioni di fatturato, partecipata dal 2012 dalla Cassa depositi e prestiti). Se il disegno di legge “in materia di incompatibilità parlamentare”, presentato nel 2013 dai suoi stessi compagni di partito (primo firmatario Massimo ...

Giornata di consultazioni : oggi tocca a Pd - Lega - Forza Italia e M5s : Giornata importante per le consultazioni del Colle, per trovare una maggioranza di governo. oggi tocca al Pd "fare visita" al presidente Mattarella, poi sarà il turno di Forza Italia e in seguito alla ...

Acconto Tari - Forza Italia inoltra un esposto al Ministero e alle Autonomie locali : ... 4 aprile 2018 'Riteniamo inaccettabile e non più tollerabile questo modo di fare politica e di trattare i nostri cittadini, così abbiamo deciso di inoltrare una nota al Ministero dell'Economia e per ...

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere partito dei cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

Consultazioni - summit Forza Italia a Roma da Berlusconi alle 13 : Roma, 4 apr. , askanews, E' in programma alle 13 il pranzo di lavoro a palazzo Grazioli convocato da Silvio Berlusconi per un confronto in vista delle Consultazioni di Forza Italia al Quirinale domani ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...