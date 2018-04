Fortnite su mobile - prova

Fortnite mobile su iOS disponibile per tutti i giocatori : Come segnalato da VG247.com, i giocatori di Fortnite Mobile in versione iOS hanno dovuto faticare non poco per ricevere un invito e poter così lanciarsi in partita. Fortunatamente Epic Games, come dichiarato con un tweet ufficiale del profilo dedicato al gioco, è stata in ascolto e ha deciso di aprire le porte del gioco a tutti su iOS rimuovendo così la necessità di ricevere inviti.Fornite Battle Royale Mobile supporta la versione di iOS 11 e ...

Fortnite mobile disponibile per tutti : niente inviti e dispositivi compatibili - dov’è Android? : C'è una notizia buona e una cattiva e riguarda Fortnite Battle Royale. Prima quella buona. Finora se non eravate arrivati in tempo dovevate pregare qualcuno, magari su qualche gruppo Facebook, di darvi un invito per giocare alla versione mobile del gioco su iOS. Da oggi questo non si dovrà più fare. Epic Games ha annunciato che Fortnite Battle Royale è stato aperto a tutti su iOS, quindi non ci sarà più bisogno di chiedere inviti. dispositivi ...

Fortnite mobile : introdotto un avviso che invita gli studenti a non giocare in classe : Avere un battle royale come Fortnite a portata di tasca si è rivelato essere un problema per le scuole di tutto il mondo, riporta Kotaku.Gli insegnanti stanno infatti riscontrando non pochi problemi nel mantenere l'attenzione degli studenti durante le lezioni, i quali, questi ultimi, sembrano decisamente più attratti dal campo di battaglia piuttosto che da una lezione scolastica.Il community manager K.L. Smith ha condiviso, in quest'ottica, un ...

Fortnite per mobile : i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nelle prime 72 ore : Stando a quanto riportato dai colleghi di Videogamer, i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nella versione mobile di Fortnite durante le prime 72 ore di vendita.Questo risulta dai dati raccolti da Sensor Tower, che afferma come il titolo abbia già generato oltre $ 1,5 milioni in tutto il mondo, un'impresa impressionante considerando che la versione mobile è limitata ai dispositivi iOS tramite solo invito (la ...

Fortnite : la versione mobile per iOS è l'app più scaricata sullo store di Apple : Nonostante i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS, su invito, siano partiti pochissimo tempo fa, l'app è già balzata al primo posto sullo store di Apple tra quelle più scaricate, come segnala Gamespot.Questo è un'ulteriore conferma di come Epic Games abbia fatto centro con il suo Fortnite, un gioco che già su PC gode di un grandissimo successo e che ha scavalcato giochi del calibro di League of Legends e PlayerUnknown's ...

Al via i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS : Pochi giorni fa Epic Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo su dispositivi mobile del suo apprezzato Fortnite. Potrete rivivere l'esperienza battle royale offerta dal gioco sui vostri telefoni e tablet e, da ieri, gli utenti iOS possono iscriversi per l'Evento Invito, al fine di testare questa versione mobile.Come riporta Gamespot, andando sul sito ufficiale potrete registrarvi alla lista d'attesa per l'Evento su invito di Fortnite per iOS. ...

Fortnite Battle Royale arriva su iOS e Android : cross-play tra mobile - PC e console : Epic Games ha svelato che Fortnite Battle Royale arriverà anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Le buone notizie non sono ancora finite perché si potrà giocare con altri giocatori in crossplay su altre piattaforme. Tutto avrà inizio da lunedì 12 marzo. In questa data i giocatori interessati potranno iscriversi sul sito ufficiale di Fortnite per l'"Event Invite" di iOS. In seguito i giocatori riceveranno gli inviti via e-mail e dovranno ...