Formula 1 | Vettel verso il GP del Bahrain | ' Ferrari più stabile? Siamo work in progress'

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al livello di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula 1 : GP Australia - trionfa Vettel! Ferrari e Mercedes sono già in fuga : Sebastian Vettel su Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia sul circuito di Melbourne, prima prova del campionato del Mondo 2018 di Formula Uno. Il pilota tedesco, sul traguardo finale, ha preceduto l'inglese Lewis Hamilton; terza l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. HAMILTON VOLA SUBITO - Pronti via e tutto ...

