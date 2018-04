Formula 1 | GP Bahrain Tutti i segreti delle Power-Unit delle grandi rivali Ferrari e

Formula 1 - gli orari del GP del Bahrain in tv : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla dalla seconda gara della stagione in Bahrain. Dalla conferenza piloti all'ultimo giro della gara, non vi faremo perdere nemmeno ...

Formula 2 2018. Lo start della stagione in Bahrain : Le caratteristiche della nuova monoposto ancora gommata Pirelli "che correrà fino al 2020- erano già stata svelate a Monza in occasione del GP di F1 dello scorso anno. Con grande attenzione all'...

Formula 1 - GP Bahrain 2018 : il meglio delle ultime 4 edizioni : 2017 Bottas mette a segno la sua prima pole e conserva il comando alla prima curva, dove Vettel sopravanza Hamilton all'esterno, guadagnando la seconda posizione. La Ferrari è più veloce della ...

Formula 1 GP Bahrain 2018 - orari tv : diretta gara in chiaro su TV8? Video : L’esordio stagionale di Formula 1 [Video] ha visto la #Ferrari trionfare in Australia. La scuderia di Maranello, con un capolavoro tattico, ha permesso a Sebastian Vettel di vincere il Gran Premio, davanti a Lewis Hamilton e Kimi Räikkönen. L’inglese della #Mercedes, che aveva dominato l’intero weekend di Melbourne, ha spiegato di aver desistito dall’affondare un attacco al rivale tedesco per preservare il motore, dato che il limite di ...

Formula 1 Bahrain - McLaren punta forte sulle Supersoft : Per le due soste, chiedere al Bahrain . La seconda tappa del mondiale è destinata a realizzare l'obiettivo di gran premi con due fermate ai box, diversamente da un esordio a Melbourne che, complice la ...