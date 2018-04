Fisco | Cna | prorogare entrata in vigore obblighi legati a fattura elettronica

meteoweb.eu

: Indicare un intermediario per la ricezione delle fatture elettroniche? Cosa si sono bevuti quelli di #CNA? Se non d… - duedodici : Indicare un intermediario per la ricezione delle fatture elettroniche? Cosa si sono bevuti quelli di #CNA? Se non d… - studiodibello : Fatturazione elettronica, CNA: serve una proroga -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Roma, 5 apr. (AdnKronos) – La Cna ribadisce l’esigenza dil’indegliallae di procedere contestualmente all’abolizione dei tanti oneri che ancora gravano sulle operazione dizione. Nel contempo accoglie “con soddisfazione” le risposte positive, fornite dall’Agenzia delle entrate al Forum della, alle proposte di semplificazione della Cna.In particolare, sottolinea Cna in una nota, sono stati accolti temi cruciali quali limitare al massimo le informazioni da indicare in; costruire un metodo di recapito alternativo alle fatture elettroniche che dovrà funzionare in caso di blocco del sistema dell’Agenzia delle entrate; permettere alle imprese di indicare la Postacertificata (Pec) del proprio intermediario per ricevere sia le fatture ...