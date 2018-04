Finale | inseguimento da film in pieno centro | moto fugge all' alt e colpisce auto della

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l'oro inseguimento. Programma - orario d'inizio e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 2 MARZO: 20.00 , circa, Finale ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna certezza assoluta! E’ in Finale per l’oro nell’inseguimento individuale : Filippo Ganna è in finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Per l’azzurro si tratta della terza medaglia consecutiva in una rassegna iridata dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017, senza dimenticare i bronzi conquistati con l’Italia nell’inseguimento a squadre nell’edizione in corso ed in quella del 2017. A ...

Mondiali su pista - inseguimento : bronzo Italia! Battuta la Germania nella Finale 3°/4° posto : Bel successo per l'Italia dell'inseguimento a squadre al maschile. Il quartetto composto da Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon va a medaglia nei Mondiali di ciclismo su ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in Finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia parte col botto - inseguimento femminile in semiFinale : L’Italia inizia nel migliore dei modi i Mondiali 2018 di Ciclismo su pista, incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Il quartetto femminile dell’inseguimento, infatti, si è qualificato autorevolmente alle semifinali: le azzurre hanno concluso le qualificazioni al terzo posto con il tempo di 4:21.559, distaccate di 2.7 secondi dagli USA (4:18.836). Le Campionesse d’Europa affronteranno in semifinale la Gran Bretagna ...

