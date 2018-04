Filippine | isola di Boracay chiusa ai turisti | inquinano troppo

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’dellechiuderà per 6 mesi aiperché: lo ha deciso il presidente Rodrigo Duterte, secondo cui circa 500 attività ricettive dell’scaricano direttamente in mare le acque reflue, trasformando in tal modo“in un pozzo nero“. “è conosciuta per essere un paradiso e questa chiusura temporanea è (intesa) a garantire che anche le prossime generazioni ne fruiscano“, ha spiegato il portavoce del presidente alla stampa. L’chiuderà dal 26 aprile per un periodo di sei mesi. L'articolodiaisembra essere il primo su Meteo Web.