Figliomeni-Rollero | “Comune toglie l’acqua con il secchiello”

(Di giovedì 5 aprile 2018) Stazione Tiburtina,(FDI) –(FI): “Comunel’acqua con il secchiello” “Dopo la bella figura fatta solo di “spot” da questa amministrazione comunale riguardo lo sgombero dei nomadi nell’area della Stazione Tiburtina, ecco ritornare tutto nuovamente come era prima se non peggio”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francescodi Fratelli d’Italia e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marcodi Forza Italia “Con parcheggiatori abusivi che quotidianamente circondano l’area, degrado, incuria, e nomadi che fanno il bello e il cattivo tempo nei confronti dei tanti cittadini e dei residenti. Una situazione che non può certamente continuare così, servono dei provvedimenti mirati che possano contrastare in maniera ...