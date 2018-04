Ficarra | indagati 23 dipendenti comunali su 40 per assenteismo “Al mercato in orario di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) C’era chi andava al, dal meccanico o all’ufficio postale. Chi si prendeva delle lunghissime “pause caffè“. E chi, fra i dirigenti, permetteva tutto questo perché “si era sempre fatto così”. A, un comune in provincia di Messina, secondo la procura, più della metà deisi assentava da lavoro senza timbrare il cartellino: 23 su quaranta sono accusati di truffa aggravata e continuata ai danni dell’ente pubblico e di false attestazioni. Quello messo in atto a, stando a quanto ha stabilito il giudice per le indagini preliminari, era un “sistema fraudolento e patologico”. Una vera e propria “anarchia amministrativa“, ha spiegato il gip, che si è realizzata solo grazie alla complicità fra controllori e controllati. Dei ventitré, infatti, tre sono dirigenti di area tecnica, ...