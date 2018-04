Festini con escort gay Rinviato a giudizio il vescovo di Massa per il caso di Don Euro

Morte Davide Rossi - ex gigolò : Festini a Siena con banchieri - magistrati e politici : L'uomo, alla trasmissione 'Le Iene', racconta di aver partecipato per 10mila euro a feste omosessuali. La procura di Genova ha acquisito il video che potrebbe riaprire il caso sulla Morte dell'ex ...

David Rossi - un ex gigolò racconta i Festini con magistrati - politici e dirigenti Mps : "Ho fatto sesso con molti di loro" : Nella puntata de 'Le Iene Show' in onda domenica in prima serata su Italia 1, Antonino Monteleone torna ad occuparsi della vicenda della morte di David Rossi. L'inviato intervista, in esclusiva, un uomo che afferma di aver partecipato come escort ad alcune feste o cene private che si sarebbero svolte nelle campagne toscane, nei dintorni di Siena e in altre città d'Italia.David Rossi, capo della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, ...