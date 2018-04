Fermato il killer della sala slot nel Bergamasco | è il fratello di una delle vittime

Fermato il killer di Caravaggio - confessa : ANSA, - MILANO, 5 APR - Sono stati sottoposti a fermo i due sospettati per l'agguato nella sala slot a Caravaggio , Bergamo, in cui sono morti un uomo e una donna: Carlo Novembrini, di 51 anni, e ...

Caravaggio - sparatoria in sala slot : Fermato il presunto killer - ha confessato. È il fratello di una delle vittime : C’è un tradimento consumatosi in famiglia alla base della sparatoria avvenuta attorno mercoledì pomeriggio a Caravaggio, nel Bergamasco. I quattro colpi di pistola che hanno ammazzato Carlo Novembrini e la sua compagna Maria Rosa Fortini all’interno della sala slot Gold Cherry sarebbero stati esplosi dal fratello dell’uomo, convinto di aver scoperto una relazione passata tra sua moglie e il 51enne ex detenuto al 41-bis. Secondo ...

Commerciante ucciso a Mantova - Fermato il presunto killer : Commerciante ucciso a Mantova, fermato il presunto killer

Commerciante ucciso a Mantova - Fermato il presunto killer : I carabinieri di Mantova hanno eseguito un fermo per omicidio nei confronti di un pregiudicato di 62 anni, Brunetto Muratori, ritenuto responsabile dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco del Commerciante 58enne Sandro Tallarico. Il delitto è stato commesso il 17 gennaio nel centro del Comune lombardo. Muratori, su cui si erano concentrate le indagini sin dalle fasi iniziali, è stato condotto in carcere.

Francia - Fermato minore amico del killer : 12.15 Un minorenne, classe 2000, amico del killer di Carcassonne e Trèbes,Redouane Lakdim, è stato fermato per associazione terrorista nell'ambito delle indagini sull'attentato di ieri. Intanto, le forze speciali francesi hanno perquisito la casa di Lakdim, a Carcassonne. "#Trèbes Solidarietà alla Gendarmerie francese per la morte eroica del tenente colonnello Arnaud Beltrame. Uniti contro il terrorismo", ha scritto su Twitter, Gentiloni. Allo ...

Francia : Fermato un amico del killer a Carcassonne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Florida - Fermato nella scuola della strage il fratello del killer - : Zachary Cruz è stato fermato per essersi introdotto nel liceo di Parkland dove il 14 febbraio il fratello Nikolas ha ucciso 17 persone . Ha detto di essersi recato sul luogo del massacro per "...

Fermato il presunto killer dei pensionati trucidati nel trevigiano Video : Un uomo di 35 anni, Sergio Papa, è stato Fermato dai carabinieri nella notte del 9 marzo a Refrontolo, una localita' vicina a Cison nel trevigiano, dove si è consumato il brutale duplice omicidio di due anziani coniugi. Papa ha una biografia decennale di furti, rapine e violenze, ed era da almeno 4 anni, che non si avevano notizie del presunto killer, sparito dalla circolazione. La svolta al caso dopo gli accertamenti svolti sul luogo del ...

Omicidio Mauro Rostagno - conFermato ergastolo al boss Virga ma assolto presunto killer : A quattro anni dalla sentenza di prima grado la corte d’Assise d’appello di Palermo ha parzialmente riformato il verdetto sull’Omicidio di Mauro Rostagno. I giudici hanno confermato la condanna all’ergastolo per il boss Vincenzo Virga accusato di essere il mandante dell’assassinio del giornalista e sociologo ucciso nelle campagne di Lenzi, nel Trapanese, il 26 settembre del 1988, ma hanno il secondo imputato, Vito Michele Mazara, ...

Roma - Fermato presunto killer del 'Mitraia' : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - C'è un fermato per l'omicidio di Alberto Ianni, detto 'Mitraia', il 39enne ucciso due giorni fa con un colpo di pistola sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'omicidio sarebbe di natura passiona

