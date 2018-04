Fca | via libera alla quotazione di Magneti Marelli

Fca avvia lo scorporo di Magneti Marelli : Teleborsa, - Fiat Chrysler mette in moto la macchina che porterà allo spin-off di Magneti Marelli . Il Consiglio di amministrazione del Gruppo ha dato il via libera al piano di scorporo della ...

Gruppo Fca - Al via la separazione di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA avvia ufficialmente il progetto di scorporo della controllata attiva nella componentistica auto Magneti Marelli . Il consiglio di amministrazione, dopo aver rinviato l'esame dell'operazione a inizio marzo, ha infatti autorizzato il management a "sviluppare e implementare un piano per separare le attività di Magneti Marelli da FCA e distribuire agli azionisti di FCA le azioni di una nuova holding company Magneti ...

Motori - Fca : via auto diesel entro 2022 : 20.28 Fca eliminerà i Motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022 a seguito del crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Lo riporta il Financial Times citando fonti secondo cui Fca farà l'annuncio alla presentazione del piano industriale il primo giugno. Fca è così l'ultima casa in ordine temporale ad abbandonare il diesel. Toyota lo ha annunciato nel 2018 puntando ...