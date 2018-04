Fca separa la Magneti Marelli 

Fca - ufficiale la separazione di Magneti Marelli. La società verrà quotata in Borsa : Se ne parlava da tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Magneti Marelli sarà separata da Fiat Chrysler Automobiles e verrà quotata in Borsa a Milano. L’annuncio è arrivato dal consiglio di amministrazione di Fca, che ha autorizzato lo sviluppo di un piano per lo scorporo di Magneti Marelli. Le azioni della nuova società verranno distribuite agli stessi investitori di Fca. Scongiurato, per ora, il rischio di una vendita. “La ...

Fca - via a separazione di Magneti Marelli/ In Borsa il titolo sale del 5% dopo annuncio spin-off : Fca, via libera alla seperazione di Magneti Marelli. Per Sergio Marchionne verrà creato valore per gli azionisti. In Borsa il titolo sale del 5%. Per Banca Akros vale 25 euro(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:41:00 GMT)