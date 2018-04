Fassone | “con Gattuso apriamo un progetto di lungo periodo”

calcioweb.eu

: Rossoneri legend Daniele Massaro in the stands with Mr Marco Fassone and Mr @MassMirabelli ???? Una leggenda rossone… - acmilan : Rossoneri legend Daniele Massaro in the stands with Mr Marco Fassone and Mr @MassMirabelli ???? Una leggenda rossone… - AntoVitiello : Fassone: 'Comunico ufficialmente che Gattuso sarà l'allenatore del Milan per i prossimi tre anni. Scelto e fortemen… - cattaneo10 : RT @AntoVitiello: Fassone: 'Comunico ufficialmente che Gattuso sarà l'allenatore del Milan per i prossimi tre anni. Scelto e fortemente vol… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) “Con Rino possiamo fare veramente unimportante sulperiodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti noi”. Sono le parole dell’amministratore delegato del Milan Marcodopo il rinnovo fino al 30 giugno 2021 dell’allenatore Rino. “È una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui -aggiunge- e lui in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario”. Soddisfatto anche il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli: “Gli faccio un in bocca al lupo e gli auguro di restare con noi molto più di tre anni”. (AdnKronos) L'articoloundisembra essere il primo su CalcioWeb.