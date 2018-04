Far Cry 5 infrange ogni record di vendita del franchise

Ubisoft : Far Cry 5 spinge il titolo : Seduta in rally per il titolo Ubisoft, in rialzo sul listino parigino del 7,65% a 71,78 euro. In scia del successo dell'ultimo videogame, "Far Cry 5", Kepler Cheuvreux annunciato di aver alzato il ...

Ubisoft conferma : Far Cry 5 è stato il secondo miglior lancio di sempre : Che Far Cry 5 stia riscuotendo un ottimo successo non è propriamente una novità, già varie notizie ci hanno parlato della buonissima partenza del titolo di Ubisoft in UK, in Giappone, ma anche dando uno sguardo solamente ai dati relativi alla piattaforma Steam abbiamo avuto modo di vedere come il gioco stia piacendo molto ai giocatori.Un'ulteriore testimonianza dell'ottimo successo di Far Cry 5 è la recente conferma di Ubisoft, che ha dichiarato ...

Ottima accoglienza anche in Giappone per Far Cry 5 : il titolo di Ubisoft debutta in seconda posizione : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è, senza dubbio, quella di Far Cry 5. Il nuovo episodio della serie di Ubisoft sta registrando degli ottimi numeri, stando agli ultimi dati relativi alle vendite su Steam, ma anche in UK il gioco sta piacendo molto.Ora, grazie ai dati di Media Create riportati da Gematsu, apprendiamo che Far Cry 5 sta riscuotendo successo anche in Giappone: il titolo, infatti, ha debuttato al secondo posto con ...

Far Cry 5 Guida al Roster : Come sbloccare i personaggi di supporto : In Far Cry 5 vi sono 9 personaggi di supporto da sbloccare per il proprio Roster, specializzati in differenti settori, i quali potrebbero tornarvi utili nel corso delle missioni. Scopriamo insieme Come ottenerli e a cosa servono. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Guida ai personaggi di supporto Nel gioco vi sono 3 grandi regioni da esplorare ed una quarta conclusiva. I ...

Far Cry 5 Guida : Le migliori abilità da sbloccare : In Far Cry 5 ci sono numerose abilità da sbloccare, suddivise in 5 differenti categorie. Quest’oggi vedremo le migliori da sbloccare, le quali richiederanno un certo numero di punti abilità, per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come guadagnare denaro e punti abilità velocemente. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community ...

Far Cry 5 Guida : Come guadagnare denaro e punti abilità velocemente : Il denaro in Far Cry 5 cosi Come i punti abilità sono importanti, non solo per acquistare veicoli ed equipaggiamenti vari, ma anche per sbloccare nuovi slot per le armi ed agevolazioni che potrebbero tornarvi utili sia nella campagna che nel multiplayer. Quest’oggi vedremo Come farmare e quindi guadagnare denaro e punti abilità velocemente. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla ...

Far Cry 5 è già a quota mezzo milione di copie vendute su Steam : Sul finire dello scorso mese, finalmente abbiamo messo le mani sul nuovo Far Cry 5 di Ubisoft, un titolo che sta piacendo molto nel Regno Unito stando alle ultime classifiche pubblicate di recente.In poco tempo il gioco è risultato particolarmente apprezzato dai giocatori console ma anche da quelli PC, come testimoniano gli ultimi dati relativi alle vendite su Steam.A soli 3 giorni dal lancio, infatti, Far Cry 5 aveva piazzato sullo store di ...

Far Cry 5 è il miglior lancio nella storia della serie ed è in testa nella classifica di vendite UK : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

Far Cry 5 è il più venduto del franchise - in testa nella classifica di vendite del Regno Unito : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

Far Cry 5 - il videogame entra in cucina : il menu dello chef dedicato al nuovo titolo Ubisoft : Questo è il piatto cult del gioco, che rispecchia al massimo l'abbinamento tra me, un giovane che gioca ai videogames e a cui piace viaggiare e scoprire il mondo, l'America con il barbecue, la ...

I 3 Finali Di Far Cry 5 E Come Ottenerli : Scopri i 3 diversi Finali di Far Cry 5. Tutti i Finali alternativi e segreti di Far Cry 5 e Come raggiungerli. Un video mostra i 3 Finali alternativi di Far Cry 5. Sbloccare tutti i Finali alternativi di Far Cry 5 Finale alternativo Far Cry 5 in 10 minuti di gioco Far Cry 5 è arrivato nei negozi da […]

Far Cry 5 Guida : Come ottenere la canna da pesca ed utilizzarla : In Far Cry 5 vi sono numerose attività nelle quali è possibile cimentarsi, tra cui caccia e pesca. Per la caccia basta disporre di una qualsiasi arma, per la pesca invece avrete bisogno della canna, scopriamo insieme Come recuperarla ed utilizzarla. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Come pescare in Far Cry 5 Per pescare avrete bisogno di una canna da ...

Far Cry 5 Guida : Come ottenere il finale alternativo : Sapevate che in Far Cy 5 è possibile ottenere 2 finali? Vediamo Come sbloccarli entrambi. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Guida al finale alternativo Contrariamente a quanto accadeva nel precedente capitolo, in Far Cry 5 ci sono 2 finali, in quanto le scelte da compiere sono solo 2 nel corso dell’intera campagna. La prima scelta ci viene ...