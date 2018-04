Facebook | si allarga lo scandalo Spiati negli Usa 87 milioni di utenti 

Facebook - lo scandalo si allarga. Verso un mandato per "perquisire" i server di Cambridge Analytica : Cresce l'allarme per l'uso politico dei dati presi da milioni di profili di elettori americani. L'Unione europea: "Inaccettabile". Ma l'amministratore delegato Facebook, Mark Zuckerberg tace, nonostante il crollo del titolo in Borsa che ha mandato in fumo 36 miliardi di dollari di valore del gruppo e nonostante la reazione del parlamento britannico, della Commissione Ue, del Congresso degli Stati Uniti e la campagna #DeleteFacebook, ovvero ...