Facebook | nello scandalo Cambridge Analytica coinvolti 87 milioni di utenti

Guida alle elezioni 4 marzo 2018 via Facebook : tutte le posizioni dei partiti nello strumento social : In cerca di una Guida per le prossime elezioni 4 marzo 2018 perché decisamente confusi tra le posizioni di ogni singolo partito o schieramento politico su argomenti fondamentali come la finanza, la salute, la scuola, l'innovazione e molto altro ancora? Per questa tornata elettorale, è stato lanciato uno tool Facebook che in pochi si sarebbero immaginati ma che da qualche ora campeggia sulle bacheche social di milioni di italiani. Di che cosa ...