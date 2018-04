Facebook modifica le impostazioni sulla privacy e Tinder va in tilt per 5 ore

agi

: MODIFICA DELLA VIABILITÁ A RENAZZO Per l’esecuzione di lavori di scavo, rinterro e ripristino da parte di Atr, ven… - ComunediCento : MODIFICA DELLA VIABILITÁ A RENAZZO Per l’esecuzione di lavori di scavo, rinterro e ripristino da parte di Atr, ven… - Tranvierimilano : Linee 54 e sostitutive M1/M3: modifica di percorso da martedì 3 aprile 2018 (ore 7,30) per due settimane circa per… - danbertsamp : RT @SI_sinistra: #LiberieUguali @PetrisDe: presentate proposte legge per #ambiente. Da modifica art. 9-117 #Costituzione su tutela animali… -

(Di giovedì 5 aprile 2018)fa i compiti a casa ele proprie, in modo da impedire le ricerche di utenti tramite il numero di telefono. Ma come effetto rompe, app di incontri online, che rimane inaccessibile per diverse ore durante la notte. Proprio mentre Mark Zuckerberg ammetteva che gli account profilati e utilizzati da Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni - invece dei cinquanta supposti all’inizio dello scandalo Datagate -,opera una profonda ristrutturazione interna, mirata a rafforzare ladella propria comunità. Purtroppo però ogni cambiamento in un sistema così complesso comporta un adeguamento dei servizi a esso collegati: per questa ragione, durante le prime ore del 5 aprile, gli utentiche avevano verificato il loro profilo tramite il social network si sono visti impossibilitati ad accedere alla ...