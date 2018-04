Facebook | l' Ue | ' Inaccettabile' Il Garante della privacy chiede chiarimenti a Menlio Park

Caso Facebook - l’Ue : «Il coinvolgimento di utenti europei è inaccettabile» Zuckerberg : 87 milioni di profili venduti : La risposta della Commissione europea dopo l'ammissione da parte di Zuckerberg che oltre un milione di residenti in Ue sono coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica. Il Garante italiano chiede più informazioni

Facebook - si dimette il capo della sicurezza Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg. Intanto Alex Stamos, a capo della sicurezza delle informazioni di Fb, si è dimesso. Inchiesta di Channel4: "Cambridge Analytica usava prostitute ex spie e mazzette per aiutare i clienti a vincere le elezioni"

Caso Facebook - Ue : 'Se accuse vere sarebbe spaventoso - inaccettabile' : "Da una prospettiva Ue, il cattivo uso per fini politici di dati personali appartenenti agli utenti di Facebook è inaccettabile". Lo ha detto la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova aggiungendo: ...

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"