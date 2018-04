Facebook Cambridge Analytica | Su 87 milioni di dati trafugati in Italia colpiti 214 mila

Facebook - scandalo Cambridge Analytica : Bruxelles vuole vederci chiaro : Teleborsa, - Facebook continua a rimanere nell'occhio del ciclone per lo scandalo Cambridge Analytica : la web agency londinese del miliardario Robert Mercer che ha lavorato per la campagna elettorale ...

87 milioni i profili Facebook coinvolti nel caso Cambridge Analytica : Nelle ultime settimane il caso Cambridge Analytica che ha letteralmente travolto il gigante tecnologico Facebook è stato al centro dell’attenzione dei media globali, soprattutto perché ha dimostrato ancora una volta come i dati che gli utenti condividono quotidianamente attraverso social network e applicazioni di ogni genere possono essere sfruttati illecitamente per motivi completamente diversi da quanto immaginato. La situazione per ...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Cambridge Analytica - contrordine : gli utenti Facebook coinvolti sono 87 milioni : (Immagini: geralt/pixabay/CC) Sale da 50 milioni a 87 milioni il numero degli utenti i cui dati sono stati raccolti da Cambridge Analytica, lo comunica Facebook con un post sul proprio blog. Un’operazione trasparenza, un mea culpa del Ceo Mark Zuckerberg che, mercoledì prossimo, renderà conto della situazione davanti alla commissione Energia e commercio della Camera Usa. In Italia sarebbero stati raccolti i dati di 214mila utenti circa, sul ...

Facebook - 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica. In Italia sono 214mila. Zuckerberg si scusa di nuovo : un mio errore : Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Analytica, ossia dei profili del social media usati senza consenso dalla società inglese a fini elettorali, dalla Brexit alla campagna di Donald...

Cambridge Analytica - così è partito il 'contagio' dei profili Facebook in Italia : Si allarga l'affaire Facebook-Cambridge Analytica: il social network ha annunciato che in totale gli utenti coinvolti sono stati 87 milioni, non 50 come si era detto in un primo momento, di cui oltre 214.000 in Italia. E il ceo di Facebook è tornato a chiedere scusa: "Ho chiaramente commesso un errore, avremmo dovuto fare di più", ha detto, aggiungendo di essere la persona giusta a guidare il gigante del web ...

