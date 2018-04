Facebook ammette | quasi tutti i profili a rischio Datagate

La boss di Facebook : «Ho il cancro - è dura ammettere che non si può controllare tutto» : A Nicola Mendelsohn, numero uno del social network in Europa, è stato diagnosticato un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento e incurabile

Facebook - la top manager confessa : 'Ho un cancro incurabile. È dura ammettere che non tutto si può controllare' : Avere un 'male incurabile', un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di 'guardare e aspettare' piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...