Facebook | 87 milioni gli account violati Le diverse verità di Zuckerberg

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lo scandalo Cambridge Analytica si allarga, come scrivono oggi i media in rete, ma sarebbe più corretto dire che si stanno delineando correttamente i fattori che hanno portatosull’orlo del baratro e mettono ancora più in evidenza quante bugie o mezzeha detto, dice e continuerà a dire il CEO Mark. Continuerà a farlo perché lasignificherebbe la dare il colpo di grazia alla sua azienda., la creatura di MarkIl social network creato da Markha un suo DNA, ha sue caratteristiche peculiari e una propria identità, quella che il suo creatore gli ha voluto dare. “Crescere ad ogni costo” anche a scapito della vita umana, per non parlare del bene più prezioso (per) la privacy. Il CEO non potrà mai rinunciare ai dati dei due miliardi, e oltre, di utenti mensili che utilizzano la piattaforma di Menlo Park. ...