Fabri Fibra andrà ad Amici di Maria De Filippi - i fan protestano : Quello tra il rap ed i talent show è sempre stato un rapporto difficile, soprattutto in Italia. Sono infatti innumerevoli le dichiarazioni fatte negli ultimi anni da parte dei principali attori del rap-game, che evidenziano come la maggior parte della scena hip hop abbia una bassissima considerazione, in alcuni casi una vera e propria disistima, per questo genere di spettacolo. I talent per un rapper sono come gli steroidi per uno sportivo? Se ...

I Boombadash feat Fabri Fibra e Jake la Furia in radio con “Barracuda” il nuovo singolo : Da Venerdì 6 Aprile sarà disponibile su Spotify, su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Barracuda”, l’atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il singolo che segna il grande ritorno in musica dei Boomdabash, una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum ...

Amici17 - Ospiti del serale Laura Pausini - Fabri Fibra e Alice Merton - anticipazioni e meccanismo : Il Day Time di Amici ha svelato il nuovo regolamento del serale che andrà in onda sabato 7 aprile su canale 5. Super Ospiti di questa prima puntata Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton. Ogni ...

Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi con Fabri Fibra : tutti gli ospiti del 1° serale del 7 aprile : Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi, ospite della prima puntata del serale attesa per sabato 7 aprile su Canale 5, alle ore 21.20. Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi si esibirà con un concorrente della squadra bianca e con un concorrente della squadra blu, a sua scelta. Non sarà l'unica ospite della prima puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. In studio e su Canale 5, oltre all'artista di Solarolo, ci sarà il ...

Gianna Nannini “Fenomenale” come Fabri Fibra e innamorata di Napoli : “Non essere napoletana è il mio cruccio” : Tornata in Italia dopo il tour tedesco per dare il via al suo Fenomenale - Il Tour che debutta il 29 marzo a Bologna, Gianna Nannini in un'intervista al Resto del Carlino ha presentato il nuovo progetto dal vivo, che arriva nei palazzetti nostrani dopo le tre anteprime autunnali di Rimini, Roma e Milano, come uno show molto più rock dei precedenti e minimalista nell'uso degli strumenti, in modo tale che ad essere messa in risalto sia soprattutto ...

Valerio Scanu di nuovo contro Fabri Fibra : 'Insulti e minacce - roba allucinante' Video : Nel 2015 #Fabri Fibra venne condannato a risarcire #Valerio Scanu per 20.000 euro, la sua colpa, secondo i giudici del Tribunale di Milano, sarebbe stata quella di aver offeso il noto cantante con alcun versi presenti in un brano del 2013, intitolato 'A Me Di Te'. Un clamore mediatico post-datato La notizia di questa condanna per diffamazione ottenne rilevanza mediatica – creando un vero e proprio polverone – soltanto nell'estate del 2016, dopo ...

Fabri Fibra al Flowers Festival : Dal suo debutto nel mondo della musica nel 1994, Fabri Fibra è riuscito ad accattivarsi un pubblico vastissimo grazie alle sue hit, e ancora continua ad stupirci. Ha iniziato la sua carriera in collaborazione con suo ...

Fabri Fibra torna live con Le vacanze tour : Indietro 20 marzo 2018 2018-03-20T16:22:25+00:00 ROMA – Dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, Fabri Fibra torna live. Il rapper ha annunciato 8 nuove date, racchiuse nel Le vacanze tour. I biglietti per i concerti, organizzati da F&P Group, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a […]

Fabri Fibra : ritorna live dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

Annunciati i nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Tommy Kuti - chi è il rapper ‘afroitaliano”‘ che piace a Fabri Fibra : Quando si ha 16 anni (come chi scrive) e si ascolta musica, è facile imbattersi in artisti che fanno rap o trap. Se ne trovano molti, bravi e meno bravi, conosciuti e meno conosciuti, amati o odiati. Tra i bravi e meno conosciuti vi è sicuramente Tommy Kuti, all’anagrafe Tolulope Olabode Kuti, rapper e produttore bresciano di 28 anni, di origini nigeriane. I suoi pezzi sono sempre stati caratterizzati da una pesante critica verso personaggi ...

Al «Nameless» oltre ai grandi dj anche Fabri Fibra e Guè Pequeno : Dall'1 al 3 giugno 2018 torna a Barzio , Lecco, Il Nameless Music Festival, l'appuntamento musicale che, di anno in anno, ha richiamato pubblico da tutta Europa e ha ospitato dj e artisti di fama ...

I performers del Nameless Music Festival 2018 a Lecco - da Fabri Fibra a Sfera Ebbasta : le date e i biglietti in vendita : Annunciati i primi performers del Nameless Music Festival 2018, le kermesse Musicale estiva che porta in Italia artisti internazionali e dj da tutto il mondo. Quest'anno il Nameless Music Festival si svolgerà dall'1 al 3 giugno 2018 a Barzio, in provincia di Lecco, per un appuntamento con la Musica dance, pop e rap che prevede qualche novità, soprattutto negli artisti che andranno ad esibirsi sui vari palchi (Main Stage e Radio 105 ...