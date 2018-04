F1 | GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas | “Melbourne è alle spalle | qui a Sakhir vivrò un

F1 - GP Bahrein 2018 – Fernando Alonso : “Abbiamo il potenziale per raggiungere i top team. Cruciali i prossimi due mesi” : Fernando Alonso si è mostrato fiducioso alla vigilia del GP del Bahrein, secondo appuntamento del Mondiale di F1. “La nostra macchina ha del potenziale. Nei test ci sono stati tanti alti e bassi e anche in Australia è stato lo stesso. Libere e qualifiche non sono andate così lisce da poter mostrare il nostro potenziale ma in gara è andata bene. Siamo stati anche fortunati ma ci prendiamo il quinto posto. Ora voltiamo pagina, c’è ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen : “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format nel 2021? Mi interessa poco” : Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare. Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente ...

F1 - GP Bahrein 2018 : le previsioni meteo per il weekend. Sole cocente a Sakhir - problemi per le gomme? : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2018. Si torna in pista dopo la gara di Melbourne vinta da Sebastian Vettel grazie a un’ardita tattica della Ferrari che ha così sconfitto Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un pronto riscatto, il tedesco vuole la doppietta per continuare a sognare in grande. Il meteo non condizionerà il fine settimana, le previsioni sono estremamente ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere (venerdì 6 aprile). Programma - orari e tv : Domani (venerdì 6 aprile) si comincia. Sul circuito di Sakhir le monoposto del Mondiale 2018 di F1 torneranno in pista per i primi due turni di prove libere del 2° round stagionale. C’è grande attesa sul possibile duello tra Mercedes e Ferrari e sull’eventuale inserimento di Red Bull. Il tracciato richiede molto ai freni ed alle gomme e sarà interessante verificare come le vetture sapranno gestire queste criticità. L’anno ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : In Australia la W09, tra le mani del campione del mondo in carica, è parsa ben bilanciata: inserimento in curva e frenata si sono dimostrate stabili ed in un circuito ' Stop&go ', come quello della ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : Ormai ci siamo. Da domani fino a domenica 8 aprile, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in Pista. L’antipasto australiano, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico ...

F1 - GP Bahrein 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana tra dirette - differite e repliche : Tutto pronto per la seconda tappa del Mondiale di F1: si vola in Bahrein sul circuito di Sakhir dove la Ferrari cercherà di restare in vetta alle classifiche dopo lo splendido trionfo di Melbourne. Andiamo a scoprire il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Bahrein 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche ...

Mondiale F1 2018 " GP Bahrein a Sakhir : gli orari TV su Sky e TV8 : ...00-14:30 Prove libere 1 , diretta su Sky Sport F1, 17:00-18:30 Prove libere 2 , diretta su Sky Sport F1, Sabato 7 aprile 2018 14:00-15:00 Prove libere 3 , diretta su Sky Sport F1, 17:00-18:00 ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Se il campione del mondo 2007 , non dimentichiamoci che è l'ultimo iridato con la 'Rossa', saprà confermare quanto di buono fatto a Melbourne gara dopo gara significherà che ha ancora voglia di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Questa stagione di Formula Uno ha preso il via con tante incognite ma una grande certezza: il 2018 sarà l’ultimo anno nella categoria massima per Kimi Raikkonen. Ma, sarà vero? Il finlandese della Ferrari, infatti, ha disputato un ottimo weekend del Gran Premio di Australia e, a quanto dice, non ha minimamente deciso di dire “basta” a fine stagione. “Ice man” è un uomo di poche parole, per cui scucirgliene dalla ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Rossa favorita per il caldo? : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. LE SCELTE DEI TEAM ...

F1 streaming - GP Bahrein 2018 : gli orari del fine settimana. Come seguirlo in tv e in tempo reale. Il palinsesto completo : Il Mondiale F1 2018 ripartirà dal circuito di Sakhir dove nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain 2018. La seconda prova stagionale, sul tracciato nel deserto e sotto un sole molto caldo, si preannuncia molto intensa e avvincente: si torna in pista dopo l’apertura in Australia dove Sebastian Vettel è riuscito a trionfare superando Lewis Hamilton ai box grazie a una grande strategia. Il Campione del Mondo vorrà prontamente ...