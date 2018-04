F1 | GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen | “Voglio andar forte la domenica Il nuovo format

F1 - GP Bahrein 2018 : le previsioni meteo per il weekend. Sole cocente a Sakhir - problemi per le gomme? : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2018. Si torna in pista dopo la gara di Melbourne vinta da Sebastian Vettel grazie a un’ardita tattica della Ferrari che ha così sconfitto Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un pronto riscatto, il tedesco vuole la doppietta per continuare a sognare in grande. Il meteo non condizionerà il fine settimana, le previsioni sono estremamente ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere (venerdì 6 aprile). Programma - orari e tv : Domani (venerdì 6 aprile) si comincia. Sul circuito di Sakhir le monoposto del Mondiale 2018 di F1 torneranno in pista per i primi due turni di prove libere del 2° round stagionale. C’è grande attesa sul possibile duello tra Mercedes e Ferrari e sull’eventuale inserimento di Red Bull. Il tracciato richiede molto ai freni ed alle gomme e sarà interessante verificare come le vetture sapranno gestire queste criticità. L’anno ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : In Australia la W09, tra le mani del campione del mondo in carica, è parsa ben bilanciata: inserimento in curva e frenata si sono dimostrate stabili ed in un circuito ' Stop&go ', come quello della ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : Ormai ci siamo. Da domani fino a domenica 8 aprile, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in Pista. L’antipasto australiano, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico ...

F1 - GP Bahrein 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana tra dirette - differite e repliche : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le differite su TV8. Gli orari sono italiani , in Bahrain ...

F1 - GP Bahrein 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana tra dirette - differite e repliche : Tutto pronto per la seconda tappa del Mondiale di F1: si vola in Bahrein sul circuito di Sakhir dove la Ferrari cercherà di restare in vetta alle classifiche dopo lo splendido trionfo di Melbourne. Andiamo a scoprire il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Bahrein 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche ...

Mondiale F1 2018 " GP Bahrein a Sakhir : gli orari TV su Sky e TV8 : ...00-14:30 Prove libere 1 , diretta su Sky Sport F1, 17:00-18:30 Prove libere 2 , diretta su Sky Sport F1, Sabato 7 aprile 2018 14:00-15:00 Prove libere 3 , diretta su Sky Sport F1, 17:00-18:00 ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Se il campione del mondo 2007 , non dimentichiamoci che è l'ultimo iridato con la 'Rossa', saprà confermare quanto di buono fatto a Melbourne gara dopo gara significherà che ha ancora voglia di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Questa stagione di Formula Uno ha preso il via con tante incognite ma una grande certezza: il 2018 sarà l’ultimo anno nella categoria massima per Kimi Raikkonen. Ma, sarà vero? Il finlandese della Ferrari, infatti, ha disputato un ottimo weekend del Gran Premio di Australia e, a quanto dice, non ha minimamente deciso di dire “basta” a fine stagione. “Ice man” è un uomo di poche parole, per cui scucirgliene dalla ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Rossa favorita per il caldo? : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. LE SCELTE DEI TEAM ...

F1 streaming - GP Bahrein 2018 : gli orari del fine settimana. Come seguirlo in tv e in tempo reale. Il palinsesto completo : Il Mondiale F1 2018 ripartirà dal circuito di Sakhir dove nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain 2018. La seconda prova stagionale, sul tracciato nel deserto e sotto un sole molto caldo, si preannuncia molto intensa e avvincente: si torna in pista dopo l’apertura in Australia dove Sebastian Vettel è riuscito a trionfare superando Lewis Hamilton ai box grazie a una grande strategia. Il Campione del Mondo vorrà prontamente ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton - la guerra psicologica è già iniziata. In palio il quinto Mondiale… : “Stavo aspettando di fare un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia“. Furono queste le parole di Lewis Hamilton nella conferenza stampa di Melbourne (Australia), dopo che il campione del mondo della Mercedes siglò la pole position del primo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un crono spaziale con distacchi importanti nei confronti di Kimi Raikkonen e del tedesco. La guerra psicologica ebbe un’impennata quando ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il circuito di Sakhir ai raggi X. Quali sono i segreti della pista? Importante trazione e frenata : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Scopriamo, dunque, le caratteristiche del tracciato creato dall’architetto tedesco Hermann Tilke: lungo 5.4 km, dotato di 15 curve raccordate da ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il circuito di Sakhir ai raggi X. Quali sono i segreti del circuito? Importante trazione e frenata : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Scopriamo, dunque, le caratteristiche del tracciato creato dall’architetto tedesco Hermann Tilke: lungo 5.4 km, dotato di 15 curve raccordate da ...