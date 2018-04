corrieredellosport

: I detentori dei diritti commerciali della Liberty Media domani terranno in Bahrain una confe - CH_Motorsport : I detentori dei diritti commerciali della Liberty Media domani terranno in Bahrain una confe - f1_news24IT : F1 Bahrain, Alonso: «C'è margine per sprigionare la nostra forza» -

(Di giovedì 5 aprile 2018) SAKHIR - Fernandocercherà di confermare il buon quinto posto dell'Australia, ma in conferenza non ha nascosto le proprie ambizioni: ' Le qualifiche a Melbourne non sono andate lisce per ...