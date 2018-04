Esce di casa e scompare nel nulla | sono ore di angoscia per Svetlana Mihajlova

Casaleggio : "Partiti moribondi - il M5S continuerà a crEscere" - : Il presidente della piattaforma Rousseau ha scritto un intervento sul Washington Post, in cui definisce il Movimento "la prima grande compagine politica digitale al mondo"

Immobiliare crEsce a passo più lento. Tecnocasa analizza trend grandi città : Mercato Immobiliare ancora in ripresa, ma in rallentamento rispetto al 2016 . E' la fotografia scattada dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa , analizzando i dati sulle compravendite immobiliari ...

Esce per una passeggiata - non torna più a casa : dov'è Carmela? : Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo...

I debiti - la rabbia - l'idea del suicidio. Ma poi Esce di casa e spara e uccide un Senegalese : Roberto Pirrone è stato fermato dalla polizia. La rabbia della comunità senagalese, scesa in strada per protestare contro l'uccisione di Idy Diene, ambulante di 54 anni. "Non dite che è stato il gesto di un pazzo". Nel 2011 un altro cittadino Senegalese era stato ucciso da un neofascista, sempre a Firenze

Cecchi Gori Esce dal Gemelli e torna a casa con il figlio Mario e l'ex Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori è uscito ieri dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato dal 24 dicembre scorso, ed è tornato a casa. Accanto al produttore dimagrito e sorridente Rita Rusic, la storica ex ...

Esce per fare la spesa e i ladri 'visitano' la casa : vittima una 85enne : Spariti i soldi delle tasse, Procura della Corte dei Conti: anche in 6 Comuni Agrigentini 3 'Caccia' aperta alle auto senza revisione e assicurazione, arriva lo 'Street control' 4 'Volevano i soldi e ...

Bambino di 4 anni - sonnambulo - Esce di casa nella notte : ritrovato morto per assideramento in Siberia : Aveva appena 4 anni, ed è stato il sonnambulismo ad ucciderlo. Bogdan ha aperto nel sonno la porta di casa, era notte ed era in Siberia. La madre, Maria, di 27 anni, si è svegliata alle prime ore dell'alba senza vedere il suo Bambino. Ha cercato in tutta la casa, chiamandolo senza ottenere risposta. Poi si è accorta della porta sul retro aperta, e quando ha visto le piccole orme nella neve, quel terribile presentimento ha ...

Casa : Idealista - crEsce mercato affitti - +10 - 2% in 2017 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – cresce il mercato degli affitti nel 2017. Gli annunci di case in affitto, infatti, hanno toccato le 480.899 unità, con un incremento del 10,2% rispetto all’anno precedente, quando gli immobili da locazione immessi sul mercato erano stati 436.239. E’ quanto sostiene l’ufficio studi del Marketplace Idealista. L’aumento dell’offerta, sottolinea Vincenzo De Tommaso, responsabile ufficio ...

Casa : Idealista - crEsce mercato affitti - +10 - 2% in 2017 (2) : (AdnKronos) – Le città dove l’offerta da parte dei proprietari ha segnano i maggiori tassi di diminuzione sono Agrigento (-29,4%), Ascoli Piceno (-28,7%) e Lucca (-25,5%). I mercati più grandi sono Roma (52.632 case) e Milano (52.017), la terza città è Torino (38.510). Molto distanziati gli altri capoluoghi dove si contano meno di 10mila immobili. L’offerta è cresciuta in oltre la metà delle macroaree provinciali monitorate: ...

‘The Ring’ a casa vostra : Samara Morgan Esce dal televisore per davvero. Quando la realtà aumentata fa paura : Nell’horror “The Ring”, chi guardava il contenuto di una videocassetta veniva perseguitato dallo spirito inquieto di una bambina. In una delle scene più famose, Samara Morgan si materializza uscendo dal monitor della tv. Un bello spavento, ma nulla più. Era il 2002. A distanza di 16 anni lo sviluppatore Abhishek Singh è andato oltre. E così Samara. Grazie all’ausilio di Unity, programma di sviluppo per la realtà aumenta, la bambina può ...