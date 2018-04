ePrix di Roma - Prima tribuna e metri di pista

Formula E - ePrix di Roma - tutto quel che c'è da sapere - FOTO GALLERY : Mancano pochi giorni ormai allePrix di Roma, la prima delle quattro tappe europee della Formula E (le altre saranno Parigi, Berlino e Zurigo). Se ne parlava già nel 2012, agli albori della manifestazione, quando la capitale fu una delle prime città a candidarsi per ospitare una tappa dellevento. Allepoca si ipotizzò addirittura di far correre le vetture nel centro storico, idea poi abbandonata a favore dellEur.Capitale elettrica. Lufficialità è ...

ePrix di Roma - parla la Raggi : Il prossimo 14 aprile tutti i riflettori saranno puntati su Roma, la cui bellezza sarà diffusa in ogni parte del mondo e Raggiungerà circa 20 milioni di persone in tutto il mondo". Scarica qui il ...

A Roma è già tutto esaurito per l'ePrix del 14 aprile : A Roma è già tutto esaurito per l'ePrix del 14 aprile Manca ancora un mese, ma a Roma si è già scatenata l'euforia per il prossimo appuntamento con la Formula E. I biglietti per assistere all'ePrix di sabato 14 aprile sono già esauriti. I 12mila tagliandi a disposizione sono stati "divorati" in pochi giorni dalla […]