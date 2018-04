Enna | tragedia a Pietraperzia | bimbo di 2 anni muore travolto da furgoncino

liberoquotidiano

: Tragedia a Pietraperzia, bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgoncino #incidente - GDS_it : Tragedia a Pietraperzia, bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgoncino #incidente -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Palermo, 5 apr. (AdnKronos) -, in provincia di, dove undi duee mezzo è mortoda undi frutta e verdura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Mandre, quando il piccolo Salvatore sarebbe sfuggito al controllo dei genitori me