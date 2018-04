Energia | in Portogallo a marzo rinnovabili superano consumi elettricità

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Ainleprodotte (4.812 Gwh) hanno superato idi, pari a 4,647 Gwh. Si tratta di un traguardo mai raggiunto negli ultimi 40 anni. E’ quanto rileva l’Apren, l’associazione portoghese per le energiecitando i dati della Ren, la rete energetica nazionale, ed evidenziando che la produzione diha rappresentato il 103,6% deidi. Il massimo precedente si era verificato nel febbraio del 2014 con il 99,2%.Tuttavia, precisa l’Apren, “ci sono state alcune ore in cui le centrali termoelettriche fossili e / o le importazioni sono state necessarie per integrare la fornitura elettrica del. Tuttavia quelle ore sono state completamente compensate dalla maggiore produzione di”. Nel periodo in esame, la quota giornaliera di ...