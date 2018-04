Enel | arriva Pedius | la app che consente a non udenti di comunicare 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) (AdnKronos) – Dal punto di vista tecnico, la chiamata avviene tramite VoIP dall’infrastruttura, che gestisce anche interamente il traffico telefonico, riconoscendo gli utilizzatori da un apposito prefisso. Durante la telefonata, l’utente può utilizzare la sua voce o scrivere i messaggi che verranno letti da una voce artificiale all’operatore telefonico;trascrive tutto in tempo reale. L’unico requisito richiesto per usufruire del servizio è un collegamento internet. Per maggiori informazioni il numero verde diEnergia è 800 900 860 disponibile dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 22.00 (anche prefestivi); quello di Servizio Elettrico Nazionale è 800 900 800 disponibile dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 22.00 (anche prefestivi). I servizi clienti non sono disponibili nei giorni di festività nazionale. L'articolo...