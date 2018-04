Emily Blunt | la futura Mary Poppins | ‘Soffrivo di balbuzie e anche adesso ogni tanto

tvzap.kataweb

: Per la rubrica 'Non solo Cinema...' di Terni in Rete, oggi ci occupiamo di una delle pellicole più acclamate dal pu… - bloGames_it : Per la rubrica 'Non solo Cinema...' di Terni in Rete, oggi ci occupiamo di una delle pellicole più acclamate dal pu… - LaPezzina : @bravascema Magari abbinando Gif di Emily Blunt che aiutano - Ivanlobello1 : Extra per Voi: Il mondo horror di Emily Blunt Butler e la Los Angeles criminale Il naufragio del velist... @corriere -

(Di giovedì 5 aprile 2018), la bella attrice inglese che ricordiamo ne Il diavolo veste Prada come collega di Anne Hathaway alle dipendenze della perfida Meryl Streep e che troveremo nei panni della nuova, ha rivelato alla rivista americana People che ha passato molti anni a combattere con lae di come abbia subitodiversi atti di bullismo, per questo. Normalmente non ci si immagina un attore che balbetta – a meno che non faccia parte del personaggio che deve interpretare – ma invece pare che non sia così strano perché, per esempio,Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Marilyn Monroe e James Earl Jones, la voce originale del cattivo di Star Wars Darth Vader, hanno tutti raccontato di aver avuto problemi con il balbettare nella loro vita. LEGGI: Il nuovocon: la nascita del progetto La fatica di balbettare La, in particolare, ha ...