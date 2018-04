Elisa | in arrivo ad aprile il nuovo singolo “Will We Be Strangers”

news.mtv

: Aprile sarà un mese ricco di novità per @elisatoffoli ??Al via il tour europeo e nuovo singolo in arrivo! - mtvitalia : Aprile sarà un mese ricco di novità per @elisatoffoli ??Al via il tour europeo e nuovo singolo in arrivo! - all_music_it : Elisa: Will we be strangers è il nuovo singolo in arrivo il 13 aprile - FedericoPasticc : Ancora in arrivo foto di Torte di Pasqua realizzate con la mia ricetta, queste sono di Elisa!!! #tortedipasqua… -

(Di giovedì 5 aprile 2018)sta per partire per il tour europeo, dove presenterà per la prima volta il“Will We Be Strangers”. La nuova tournée ditoccherà i club delle principali città d’Europa: al via l’8dal Jazz Cafè di Londra, dove canterà per la primissima volta l’inedito “Will We Be Strangers”. La performance potrai seguirla in diretta sul suo profilo Instagram. arc id=”6061b708-42c7-11e6-bffd-a4badb20dab5″ La canzone – prodotta da Big Fish e Rhade – sarà disponibile dal 13esclusivamente in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio. Hola!Another beautiful day in da studio. by the river. (kind of a stream) with the great (vi)cigni and all that. Un post condiviso daTOFFOLI Official (@toffoli) in data: Mar 12, 2018 at 4:24 PDT In caso volessi fare un viaggetto in ...