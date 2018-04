Elezioni 2018 | chi sarà il premier?

Blastingnews

: Se si tornasse alle urne, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vinto alle elezioni. Lo ribadiscono tutti i… - fattoquotidiano : Se si tornasse alle urne, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vinto alle elezioni. Lo ribadiscono tutti i… - petergomezblog : Di Maio: “No inciuci, sì un contratto su tem. Speriamo di incontrare Pd e Lega” Giorgetti: “Politica dei veti su Be… - LegaSalvini : Elezioni Comunali: domenica prossima Matteo Salvini a Treviso -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sono trascorsi ben 30 giorni da quando noi italiani siamo stati chiamati ad esprimere la nostra preferenza per creare un nuovo governo VIDEO, che avrebbe finalmente sostituito quello provvisorio guidato da Gentiloni. Ma nonostante questo arco di tempo, ancora non è chiaro chi rappresentera' il nostro bel paese. Il campo si è però ristretto a due leader: Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega. Alleanze L'unico modo per poter dichiarare un governo eleggibile è quello di raggiungere il 50% dei voti richiesti per avere appunto la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle forte del suo 32,37% di voti ricevuti è il partito che ha ricevuto il maggior numero di preferenze mentre la coalizione del centrodestra composto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il suo 36% è la coalizione che presenta il maggior numero di voti. In questo mese sono molte le ipotesi che si ...