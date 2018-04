Efficienza energetica | una app per valutare interventi e risparmi

Ecobonus 2018 : online sito ENEA per detrazione interventi Efficienza energetica in edilizia : Teleborsa, - ENEA al servizio del cittadino per facilitare la procedura di detrazione fiscale degli interventi di efficienza energetica. È operativo da oggi il sito gestito dall'ENEA finanziaria2018.

Ecobonus 2018 : online sito ENEA dove inviare le pratiche di detrazione fiscale per interventi di Efficienza energetica in edilizia : È operativo da oggi il sito gestito dall’ENEA finanziaria2018.ENEA.it per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.ENEA.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa ...

Energia : l’11 aprile il seminario sui temi dell’energy sufficiency e dell’Efficienza energetica : European Council for an Energy Efficency Economy (ECEEE) e Kyoto Club rendono noto che l’11 aprile si terrà il workshop “Roundtable on energy sufficiency: How to reduce energy use in our buildings and cities”, che si inserisce all’interno del progetto sull’energy sufficency di ECEEE, finanziato principalmente dalla Fondazione KR, con il supporto di molte agenzie europee che operano nei settori della ricerca e ...

Accordo Enea-Comune di Roma per puntare su rinnovabili ed Efficienza energetica : Domani, Mercoledì 28 marzo alle ore 10 in Campidoglio, l’ENEA firmerà un Accordo di collaborazione nel campo dell’energia e dell’ambiente con Roma Capitale e GSE finalizzato a tagliare le emissioni di CO2, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti. Oltre che con ENEA e GSE, Roma Capitale sottoscriverà domani altri accordi con ISPRA e Ministero ...

Immobiliare : l’Efficienza energetica non spinge (ancora) il mercato - il 56% delle vendite è nella classe peggiore : Nelle compravendite immobiliari l’efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato. È questo il quadro in chiaroscuro che emerge dallo studio realizzato da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e I-Com (Istituto per la Competitività) che fotografa, ...

19/03/2018 - Efficienza energetica - bilancio positivo per il progetto del 'Pilla' : L'iniziativa che rientra nell' Erasmus Plus, il programma dell'Unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport, mira a promuovere un modello di consumo responsabile, ...

Pa sprecona - in scadenza fondi Ue per Efficienza energetica : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Il Mezzogiorno può disporre di cospicue risorse destinate all’efficientamento energetico delle aziende e delle infrastrutture pubbliche ma, mentre i privati hanno imparato da tempo a intercettare questi fondi rivolgendosi a società specializzate che le assistono nelle pratiche e nei progetti, la Pa rischia di veder sfumare milioni di euro a causa delle lungaggini burocratiche e della mancanza di ...

PA ed Efficienza energetica : risorse europee in scadenza a rischio burocrazia : Gli oltre 13mila edifici della Pubblica Amministrazione italiana consumano, secondo ENEA, 4,3 TWh di energia per una spesa di oltre 600 mln €. Mettendo in efficienza le infrastrutture e gli impianti di riscaldamento e d’illuminazione si potrebbero abbattere i consumi del 40% con risparmi annui fino a 70 mln €. Eppure i progetti stentano a decollare, nonostante le tecnologie e le risorse siano a portata di mano. Lo testimoniano i dati relativi ...

Efficienza - nel 2017 cresce la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica : Nel 2017 la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica , APE , continua a crescere con una spesa media prevista pari a 155 euro. Guardando ai prezzi rilevati nei capoluoghi di regione e prendendo ...