Effetti collaterali delle cure per il cancro del polmone

(Di giovedì 5 aprile 2018) Tutti i trattamenti oggi disponibili per la cura dei tumori polmonari, dalla classica chemioterapia, alle moderne terapie biologiche, fino alla rivoluzionaria e innovativa immunoterapia, sono accompagnati da, specifici per ogni tipo di terapia, che impattano molto sulla qualità di vita del paziente e che spesso condizionano il prosieguo o meno della terapia stessa. Tenendo sempre presente questo concetto di base, il lavoro dell’oncologo medico non è solo rivolto alla prescrizione della migliore cura possibile per quella determinata patologia, ma anche e soprattutto alla educazione del paziente per una corretta e attenta gestione degli. Iniziamo dalla chemioterapia, non solo perché tradizionalmente rappresenta il punto di riferimento terapeutico per la cura dei tumori ma anche per l’alone di negatività, di paura e di preoccupazione con cui si è ...