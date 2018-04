“Ecco il sole!” | ma sarà soltanto per poco Lasciate l’ombrello in bella vista perché vi

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) Bye bye pioggia, o sarebbe meglio dire“arrivederci”. Eh sì,la perturbazione che ha interessato l’Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un miglioramento a partire da oggi quando l’alta pressione conquisterà tutte le regioni riportando il bel tempo e un ampio soleggiamento un po’ ovunque. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere i 23°C nella giornata di domenica, come previsti a Firenze e Napoli, tra 18 e 22°C invece sul resto d’Italia. Ma questa fase di bel tempo non durerà molto infatti già da Domenica sera il tempo tornerà a peggiorare. Domenica sera una nuova perturbazione atlantica porterà intenso maltempo dalla Sardegna verso Liguria e Piemonte; un maltempo che si estenderà al resto delle regioni ...