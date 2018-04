Ecco il gameplay trailer di Jenny LeClue | Detectivu dal PAX East 2018

State Of Decay 2 : Ecco 25 minuti di gameplay con 4 giocatori in co-op : State of Decay 2 sta finalmente per giungere presto sulle nostre console e porterà con se nuove ed interessanti funzionalità e passi in avanti rispetto al titolo originario, basti pensare alla tanto attesa modalità multiplayer a 4 giocatori in co-op, modalità di cui IGN ci da un assaggio con un interessantissimo gameplay della durata di venticinque minuti.Potremo finalmente dare sfogo alla nostra fantasia e vivere insieme la nostra avventura in ...

Mordhau : Ecco un nuovo gameplay del gioco medievale in prima persona : Il team che sta dietro a Mordhau ha pubblicato un nuovo video gameplay, riporta DSOgaming.Nel filmato possiamo avere ben sette minuti di gioco nei quali vediamo all'opera il gioco da mischia medievale in prima persona, nel quale impersonificheremo un combattente alle prese con mischie e duelli all'arma bianca in multiplayer. Saranno supportati fino ad un massimo di 64 giocatori con tanto di cavalli, macchine d'assedio e castelli da assaltare.Il ...

Valkyria Chronicles 4 : Ecco 18 minuti di gameplay : Il canale giapponese di IGN ha pubblicato un interessante video gameplay della durata di ben 18 minuti ritraente Valkyria Chronicles 4, riporta Nintendoeverything.Per chi non lo sapesse, Valkyria Chronicles 4 è un gioco di tuolo strategico a turni edito da SEGA, nonchè quinto capitolo della saga iniziata con Valkyria Chronicles. Il gioco è atteso in Giappone per il 2018 per tutte le console di attuale generazione.ecco, di seguito, il ...

Valkyria Chronicles 4 : Ecco alcune nuove imagini e informazioni sul gameplay : Oggi Sega ha tenuto una preview di Valkyria Chronicles 4 a Tokyo, in cui sono stati mostrate alcune immagini e alcuni video del gioco, riporta Dualshockers.Il gioco è in sviluppo da due anni, mentre il tema principale della storia verterà sulla forza di volontà per portare a compimento la propria missione, il tutto ambientato in un ambiente ricoperto dalla neve. Circa metà delle mappe infatti sono innevate, inoltre anche la profondità della ...

BlazBlue : Cross Tag Battle - Ecco sei minuti di gameplay : Nintendoeverything riporta un interessante gameplay di BlazBlue: Cross Tag Battle, nei quali possiamo vedere alcuni scontri tra i personaggi più amati della serie.BlazBlue: Cross Tag Battle è un picchiaduro in 2D sviluppato e pubblicato da Arc System Works ed in arrivo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel 2018. Nel gioco saranno presenti i personaggi di BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth e RWBY, tutti franchise appartenenti a ...

SoulCalibur VI : Ecco alcuni nuovi gameplay esclusivi - vediamo uno scontro in azione : In occasione di un livestream presso il Tokaigi Game Party 2018 al Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, Bandai Namco ha presentato una serie di nuovi gameplay di Soul Calibur VI.Come riporta Dualshockers, nei video seguenti vedremo la presentazione del gioco, una panoramica più approfondita e nel terzo video vedremo uno scontro tra Grøh e Nightmare con tanto di Critical Edge di entrambi i personaggi.Nel quarto video vedremo invece in azione ...

Bayonetta 2 : Ecco 9 minuti di gameplay su Switch : Bayonetta è senz'altro un franchise molto amato dagli appassionati dell'Hack and Slash, per cui l'arrivo del secondo capitolo della serie su Nintendo Switch, la console ibrida che sta facendo il botto proprio in questi mesi, è senz'altro un evento molto atteso.Mentre attendiamo di poter mettere le mani sulla cartuccia di gioco, possiamo vedere un nuovo gameplay del gioco registrato proprio su Nintendo Switch. ) minuti di Bayonetta 2, durante i ...

Border Break : Ecco un nuovo gameplay dell'esclusiva PS4 : In occasione del lancio della prima open beta, Border Break si mostra in un nuovo video gameplay, riporta Dualshockers.In questo video pubblicato da SEGA possiamo vedere alcune caratteristiche interessanti del gioco, tra cui qualche scena di combattimento. Nel caso volessimo provare il gioco, è possibile scaricare il client proprio ora e prendere parte alle sessioni di beta testing. Saranno aperte delle sessioni sia per domani 4 febbraio che il ...