“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook” Addirittura… Più di un utente lo sta

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

Morte Astori - l’incredibile retroscena di Veretout : “Ecco cosa è successo la sera prima” : Morte Astori – Tutti ancora sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ma in particolar modo i compagni di squadra che nelle ultime partite hanno conquistato una serie di vittorie da dedicare al compagno. Nel frattempo nuovo retroscena da brividi, questa volta da parte di Veretout intervistato da ‘L’Equipe’: “Ho vari ricordi di quella sera. Prima di ogni partita, un calciatore deve parlare ...

“Ecco cosa ci aspetta!”. Pasqua e Pasquetta - sole o pioggia? Le previsioni per il weekend del 1 e 2 aprile : cosa troveremo dentro l’uovo “metereologico” di Pasqua? Inizialmente tempo instabile e qualche pioggia. Poi sole. La gita di Pasquetta è salva. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, la perturbazione atlantica che tra oggi e domani influenzerà intensamente il Centro-Nord, nella giornata di Pasqua si sarà allontanata verso Oriente, lasciando dietro di sé postumi su alcuni settori dell’Italia. La giornata di ...

“Sapeva di essere alla fine - quella cosa alla testa…”. Frizzi - l’ultima triste verità : una condizione di salute terribile. È Alfonso Signorini a rivelare tutto : “Ecco Fabrizio cosa ha scelto di fare nei suoi ultimi giorni” : Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e infine il ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizio Frizzi ogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono ...

Bologna - Mirante da brividi : “Ecco cosa è successo dopo la morte di Astori” : La morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il portiere del Bologna Mirante, ecco le dichiarazioni da brividi da parte del portiere nell’intervista concessa a Il Messaggero: “c’è stato uno smarrimento nello spogliatoi. Un senso di impotenza, di vuoto, che ci ha coinvolti in prima persona. Io ho conosciuto Davide in Nazionale. Questa tragedia ci ha toccato perché è stato un episodio che lo ha coinvolto ...

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualcosa di molto importante da sapere : “Ecco cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

Pio e Amedeo : “Ecco cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3” : Pio e Amedeo: “nella terza puntata di Emigratis 3, un ragazzo autistico a Las Vegas” cosa faranno Pio e Amedeo nella terza puntata di Emigratis 3? A svelare quello che succederà nel nuovo appuntamento con il popolare programma di Mediaset, che torna in onda lunedì 2 aprile 2018 in prima serata su Italia1, sono stati […] L'articolo Pio e Amedeo: “Ecco cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3” proviene da Gossip ...

“Ecco cosa ha avuto”. Fabrizio Frizzi : il vero motivo del decesso. Dopo il malore aveva parlato di ischemia : ma era solo un campanello d’allarme. Ora la rivelazione : “Sapeva tutto” : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il pubblico italiano. Il conduttore de L’Eredità è deceduto per un’emorragia cerebrale ma da qualche mese Frizzi stava combattendo contro una malattia. Una malattia della quale l’ex marito di Rita Dalla Chiesa non ha mai voluto svelare i dettagli, preferendo lottare nella massima riservatezza, come era suo costume per tutti gli aspetti della vita privata. Anche Dopo la sua scomparsa la seconda ...

Roma - l’asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...

Erjona Sulejmani svela : “Ecco cosa fanno tutti i calciatori” : 1/9 Erjona Dzemaili ...

“Non sono incinta!”. Ieri bellissima - oggi gonfia e paonazza. Attrice amata e osannata sul red carpet si è presentata in condizioni non ottimali. I fan felici si sono congratulati - ma la sua risposta ha gelato : “Ecco cosa mi succede…” : Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “Ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I Fatti Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...