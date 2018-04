E' morto Giorgio Bubba | voce di Genova per 90° Minuto

morto Giorgio Bubba - volto di 90' Minuto : Storico giornalista e radiocronista ligure seguiva le partite Genova e Sampdoria - A poche settimane dalla morte di Luigi Necco, se ne va un altro volto storico della Rai. E' Giorgio Bubba, ...

morto Giorgio Bubba - volto di 90° minuto : 18.15 Se ne va un altro protagonista di '90° minuto'. E' Morto Giorgio Bubba. Il giornalista e telecronista sportivo della Rai aveva 81 anni. Nato a La Spezia il 23 luglio 1936, ha seguito per diversi anni le partite del Genoa e della Sampdoria anche per 'La Domenica Sportiva'. Insieme ad altri cronisti, come Luigi Necco, scomparso il 13 marzo, e Tonino Carino, divenne celebre per i suoi collegamenti in diretta durante '90° minuto' la domenica ...

È morto Giorgio Bubba "da Genova". Se ne va un altro volto storico di 90' Minuto : È morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai, è stato uno dei giornalisti sportivi che con Gianni Vasino, Luigi Necco e Tonino Carino ha preso parte all'epoca d'oro di 90' Minuto, il programma Rai dedicato al calcio ideato da Maurizio Barendson, Paolo Valenti e Remo Pascucci che ebbe grandissimo successo.Bubba seguiva le partite di Genoa e Sampdoria. Il 13 marzo scorso era ...

È morto a 81 anni Giorgio Bubba - storico giornalista di “90º minuto” : È morto oggi a Genova Giorgio Bubba, storico giornalista Rai delle trasmissione sportive 90º minuto e La domenica sportiva. Bubba, che era nato a La Spezia, aveva lavorato per moltissimi anni come telecronista e radiocronista per le partite del Genoa e della The post È morto a 81 anni Giorgio Bubba, storico giornalista di “90º minuto” appeared first on Il Post.

morto Giorgio Bubba - volto storico di 90° minuto : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All'età di 81 anni è Morto Giorgio Bubba, telecronista e giornalista, volto storico della trasmissione 90° minuto. Bubba, che era nato...

E' morto Giorgio Bubba - volto storico di 90° minuto : E' morto Giorgio Bubba. Il giornalista e telecronista sportivo italiano, storico volto di 90° minuto, aveva 81 anni. Nato a La Spezia il 23 luglio 1936, ha seguito per diversi anni le partite del ...

Acireale. Giorgio Privitera morto in un incidente a Bra : Un doppio lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri. Giorgio Privitera, 29 anni di Acireale, è morto in seguito ad un incidente

Trapani - oggi funerali solenni per Giorgio Grammatico - vigile del fuoco morto a Catania : Si terranno oggi i funerali di Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco di Erice morto in un'esplosione per una fuga di gas nel centro di Catania. Il funerale sarà alle ore 16.00, in forma solenne, nel ...

morto Giorgione - lo zozzone di Corso Francia : icona delle notti di Roma : È Morto Giorgione , Giorgio Guerrieri , noto come lo 'zozzone' di Corso Francia , vera e propria icona delle notti Romane. Celebri i suoi panini confezionati sul banco nei pressi del viadotto di Corso ...

Schianto con la Gazzella : addio al carabiniere Giorgio. Il collega era morto due giorni fa : A due giorni dal tragico incidente che ha visto la dipartita di Alessandro Borlengo, anche il collega Giorgio Privitera è mancato al Santa Croce di Cuneo. Venerdì mattina, i carabinieri stavano trasportando un detenuto al tribunale di Asti, quando è avvenuto il tragico incidente.Continua a leggere

Trapani piange Giorgio Grammatico - il vigile del fuoco eroe morto a Catania : 'Riposa in pace, eroe'. Trapani piange Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco morto ieri insieme ad un collega nella tragedia avvenuta a Catania: un'esplosione causata da una fuga di gas. Con loro è ...

Travolto dal treno : è morto l'autore televisivo Giorgio Reali : Travolto e ucciso da un treno a Paderno Dugnano: è Giorgio Reali, noto autore televisivo e inventore dei giochi de "L'Albero Azzurro" la vittima dell'incidente di ieri sera. Aveva 67...

San Giorgio Lomellina. Clemente Nicola morto in un incidente a Mede : Un morto e quattro feriti. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mede in provincia di Pavia. Ad

È morto Abdon Alinovi - ex parlamentare del Partito comunista : eletto con Giorgio Napolitano : A 95 anni è morto l'ex parlamentare comunista Abdon Alinovi , militante nel Pci e poi nel Pds e nei Ds. Segretario del Partito comunista di Napoli dal 1955 al 1962, è stato responsabile della ...