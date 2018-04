“È lei quella che mi voleva…” Marco Ferri muto come un pesce | ma ora salta fuori il

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

“Quella mano…”. Belen Rodriguez - la foto hot : Andrea Iannone tocca proprio lì e lei pubblica la foto sui social. L’attacco dei fan : “Vergognati - sei una mamma” : É un momento felice per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, nonostante le burrasche degli ultimi mesi, compresa la presunta rottura dal motociclista Andrea Iannone, si gode carriera, amore e famiglia. I rumors lo scorso novembre, dopo un anno e mezzo di amore con Andrea Iannone avevano fatto il giro di tutte le riviste di gossip. Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, fino a un’intervista doppia in cui ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

“Eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sposare tra poche settimane. Ma la sua vita si è interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

“Vincita record!”. Soliti Ignoti - nessuno ha mai raggiunto quella cifra. lei ce l’ha fatta : ha sbancato il programma di Amadeus. Quanti soldi porta a casa e chi è la concorrente ora invidiata da tutta Italia : Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, anche quest’anno nell’access prime di Rai Uno è tornato Soliti Ignoti – Il ritorno, il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione da Endemol Shine Italy. Ogni sera, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:40 e dal Teatro delle Vittorie di Roma, il conduttore guida le indagini del concorrente che, per vincere il montepremi in palio dovrà utilizzare logica, ...

“Lo stavamo facendo - con foga. Poi lei è morta”. L’assurda scomparsa a 19 anni e quella ricostruzione choc - fatta dal fidanzatino - che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le indagini - però - fanno saltar fuori una verità ben diversa : Una notizia che aveva fatto il giro del mondo nei mesi scorsi, per la precisione durante l’ultima notte di Halloween, quando un ragazzo si era presentato in ospedale portando con sé la fidanzata, nuda dalla vita in giù, in condizioni di salute molto gravi. La giovane, ricoverata d’urgenza, non ce l’aveva fatta. Ma a far discutere era stata la ricostruzione fornita da lui, Mark Howerton, un 22enne che aveva raccontato di ...

“Vieni qui - lasciati stringere”. Il commovente abbraccio di Kate Middleton. In mezzo alla folla - la duchessa nota una persona a lei familiare e non resiste dal correrle incontro - lasciandosi andare sotto gli occhi di tutti. E si scopre chi era quella donna misteriosa : Un abbraccio emozionante, che i paparazzi hanno puntualmente immortalato e che ha fatto il giro del web commuovendo tanti utenti, soprattutto quelli che seguono tutto l’anno con passione le vicende di casa Windsor e dei loro beniamini. Parliamo dell’incontro tra la sempre amatissima Kate Middleton, per la terza volta in dolce attesa e pronta quindi ad allargare ulteriormente la famiglia costruita insieme al suo principe ...

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

“Non può essere lei”. E invece sì. Ecco Paola Di Benedetto prima del bisturi. Una trasformazione incredibile quella della bella isolana che lascia tutti di stucco. Chissà cosa ne penserà ora Francesco Monte : Misure praticamente perfette, 88-60-90, alta un metro e 73, il grande pubblico si è accorto per la prima volta di lei nel corso della settima edizione di Ciao Darwin. Per la precisione nel corso della sesta puntata, la prima durante la quale l’inossidabile duo Bonolis-Laurenti la introdusse agli spettatori nel ruolo di sensuale Madre Natura dal fisico esplosivo. Maschietti ovviamente in visibilio di fronte a quella meraviglia, con ...