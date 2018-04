È il momento di parlare di “moda modesta”

Quando parlare di sesso ai figli? La scienza indica il momento migliore : Prima si incomincia a parlare di sesso con i propri figli e meglio è: a dirlo la scienza. A rriva un momento nella vita dei genitori in cui bisogna affrontare un argomento che è davvero spinoso: il sesso . Come farlo senza imbarazzi? Mia madre per esempio non me ne ha mai parlato ...

NBA - è arrivato il momento di parlare di Clint Capela : il segreto meglio tenuto della lega : "Facile la sua vita. Non deve far altro che ricevere un passaggio da Chris Paul o da James Harden e schiacciare". Il commento di Kevin Durant " a descrivere il ruolo nei Rockets di Clint Capela " non ...