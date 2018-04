E' Facebook il social preferito

Ict : Facebook social preferito tra italiani - Instagram sbanca tra giovani : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Facebook e WhatsApp si confermano i social preferiti tra gli italiani, mentre Instagram scala le classifiche e conquista soprattutto i giovanissimi. E’ quanto emerge dallo studio Blogmeter che ha condotto, per il secondo anno consecutivo, la ricerca ‘italiani e social Media’ intervistando 1.500 residenti, tra i 15 e i 64 anni, iscritti ad almeno un canale social. Facebook si conferma per ...

Ict : Facebook social preferito tra italiani - Instagram sbanca tra giovani (2) : (AdnKronos) – Instagram è il social di riferimento per seguire le celebrity (in crescita rispetto al 2017); YouTube e Pinterest invece sono utilizzati per trovare stimoli e idee. Crescono le menzioni di Facebook Messenger (+7%) come canale per comunicare con le aziende. La pubblicità su Facebook e Instagram è considerata utile come fonte di stimoli rispettivamente per il 26% e il 33% degli intervistati. Su questi social molti utilizzatori ...

Facebook - la Ue : 'Coinvolgimento utenti europei inaccettabile'.Il Garante della privacy chiede altre informazioni al social network : ' La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile'. Lo ha affermato un portavoce dell'esecutivo europeo. 'I dati resi noti dal ...

Salvini - il leader social : seguite le consultazioni della Lega sul mio profilo Facebook e twitter : Rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica", fa scrivere il leader della Lega subito dopo il suo ingresso - a piedi, come ormai tendenza - al Colle

“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook”. Addirittura… Più di un utente lo sta pensando o facendo. E ora arriva la notizia su quello che accade dopo l’uscita dal social : Siete stressati? Avete la gastrite o una brutta esofagite da reflusso gastroesofageo dovuta da troppe ansie? Ecco, una delle vostre opzioni per risolvere il problema potrebbe essere quella di cancellarsi da Facebook. cosa c’entra? Beh, le due cose potrebbero essere strettamente e incredibilmente collegate. E non parliamo dello scandalo sulla privacy di cui è stato oggetto ultimamente il social network creato da Mark Zuckerberg (anche se ...

Scandalo Facebook : "I profili social coinvolti sono 87 milioni - 214mila in Italia" : Per indagare sull'efficacia e il reale impatto dei messaggi ci vorranno mesi. Sarebbero 214mila gli utenti di Facebook attivi in Italia di cui il social network avrebbe "condiviso i dati in modo improprio con...

Vittorino Andreoli : "I social sono per le persone frustrate - ne ha bisogno chi è morto. Facebook andrebbe chiuso" : Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore, già Direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona – Soave e membro della New York Academy of Sciences ha raccontato di sé, del suo mestiere e della società in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale.Reduce dall'uscita del suo ultimo romanzoIl silenzio delle pietre (Rizzoli), Andreoli racconta la scelta della trama distopica, della solitudine di cui l'uomo avrebbe ...

Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter o niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter on niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

Vasco Rossi - lo sfogo su Facebook contro i “social-mentecatti” : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa attaccando quelli che definisce i “social-mentecatti” cioè soggetti che, a detta sua, pensano di potergli dire cosa deve fare. “Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi !?? per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra !! ...

«Paga o metto online le tue foto nudo» : impennata di reati sui social network Privacy - Facebook vara i nuovi strumenti : Minacce, ingiurie, ricatti sessuali, stalking: mentre calano i reati nel mondo reale, c’è un incremento di quelli dell’universo virtuale. La strada per rendere sicuro l’utilizzo dei social appare tortuosa

Facebook - il social che traccia i dati : come difendersi Video : 2 Negli ultimi giorni #Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacita' di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione #privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande raccoglitore di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale ...

Facebook - il social che traccia i dati : come difendersi : Negli ultimi giorni Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacità di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande "raccoglitore" di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale utilizzarli. Perché? ...

Vasco Rossi contro i 'social-mentecatti' su Facebook : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa con un post contro quelli che definisce i 'social-mentecatti'. 'Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che ...